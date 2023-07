A previsão do tempo para este fim de semana no Rio Grande do Norte será marcada por céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões do estado de acordo com informações são do Portal Clima Tempo.

Na capital do Oeste Mossoró, o sábado será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para à tarde e à noite. No domingo, a previsão é semelhante, com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 23º C, com máxima de 35º C.

Na cidade de Caicó, na região Seridó, no sábado, o tempo será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 22º C, com máxima de 32º C. Já no domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens, mantendo-se a ausência de chuva.



Em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do potiguar, tanto no sábado quanto no domingo, espera-se sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido por pancadas de chuva durante à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 23º C, com máxima de 33º C.



Em Natal, a previsão é de sol e aumento de nuvens durante a manhã, seguido por pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 23º C, enquanto a máxima atingirá os 29º C. Já no domingo (2), espera-se sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido novamente por pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A temperatura mínima será de 22º C, com máxima de 29º C.