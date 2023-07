Prefeita de Barauna plagia Projeto de Lei dos vereadores Fábio Junior e Zezé da Agrícola

O Projeto de Lei 08/2023 havia sido protocolado na Câmara Municipal de Baraúna pelos vereadores Fábio Moura Junior e Zezé da Agrícola, no dia 2 de maio. Previa distribuir capacetes e apoiar baraunenses de baixa renda a tirar a Carteira Nacional de Habilitação de graça. Mas a prefeita Divanize Oliveira, percebeu a repercussão positiva do PL para os vereadores e, utilizando-se de manobra não recomendável, mandou seus aliados na casa derrubarem o PL 08/2023 e aprovar, logo em seguida, outro PL praticamente idêntico, enviado por ela a Câmara Municipal de Baraúna. “É menos abrangente, mas a ideia é a mesma”, destacam os vereadores plagiados.

A prefeita de Baraúna-RN, Divanize Oliveira, do PSD, está se especializando em transformar aliados de primeira hora em possíveis adversários numa eventual candidatura à reeleição.



Na sua trajetória como prefeita coleciona vítimas, dentre eles Zezé da Agrícola, vereador mais votado em 2020, filiado ao partido dela. Zezé começou a crescer no interesse da opinião pública e foi “contemplado” com a mão raivosa da prefeita.

Divanize o tirou de sua bancada na Câmara Municipal. Outro nome forte eleito também ao lado da prefeita Divanize Oliveira, foi o advogado Fábio Moura Junior, do PSDB. Entretanto, o seu comportamento independente, com pautas voltadas ao interesse público, não tem agradado nem um pouco a gestora, que trabalha visivelmente para jogá-lo no campo da oposição à sua gestão.

A aliança política está estremecida pelo fato da Prefeita Divanize ter plagiado o Projeto de Lei (08/2023), criado por Fábio Moura Junior e Zezé da Agrícola e achando pouco, ter mobilizado sua bancada para rejeitar a tramitação e aprovação.



Este projeto foi dado entrada na Câmara Municipal no dia 2 de maio de 2023. Na ocasião, ficou por decidir se o colocaria em votação emergencial ou se seguiria os tramites normais da casa.



O referido PL 08/2023 criava no âmbito do Município de Baraúna um programa de muita importância aos serviços de saúde e a segurança, em especial do pequeno produtor rural do município.Autorizava Prefeitura a distribuir capacetes e a criar meios para ajudar as famílias de baixa a renda a tirar a Carteira Nacional de Habilitação gratuita.

Ao tomar conhecimento do conteúdo, em especial a repercussão positiva, a prefeita Divanize Oliveira teria explodido. Mobilizou sua assessoria, determinou o plágio *(um projeto igual), reuniu sua bancada e mandou que o PL (08/2023) original, criado por Fábio Moura Junior e Zezé da Agrícola, fosse rejeitado sumariamente.



Ainda na Câmara Municipal, os vereadores da base aliada determinaram a urgência do Projeto de Lei da Prefeita, rejeitando o PL dos vereadores Fábio e Zézé. Concluíram a sessão aprovado o projeto do Executivo que havia sido plagiado dos vereadores.



Em contato com o MH, os dois não disfarçam a insatisfação, mas votaram a favor do PL enviado pela Prefeita. Nas palavras dos Vereadores Fábio Moura Júnior e Zezé da Agrícola “Votei a favor porque a população baraunense não pode ser prejudicada por mesquinharia e picuinhas da Prefeita”. Disseram mais que o Projeto enviado pelo Poder Executivo não prevê a distribuição de capacetes. “É bem menos abrangente”, diz Fábio Moura Jr.



O fato é que a Prefeita Divanize Oliveira não precisou que surgisse liderança política que a enfrentasse na próxima eleição. Ela mesmo tratou de criar, quando afastou Zezé. O nome de Zezé da Agrícola, inclusive, já desponta como principal barreira no projeto de reeleição da prefeita Divanize. A cada dia os atos truculentos e arrogantes da Prefeita Divanize tem reforçado a necessidade de Baraúna tem alguém com equilíbrio no comando. Zezé é o preferido, o nome da vez!!

OUTRO LADO

O MH tentou por três canais um contato com a prefeita Divanize Oliveira, para que ela pudesse comentar o assunto em questão, porém não foi possível. No caso da gestora ou seus auxiliares desejarem, o espaço está aberto.

Nas redes sociais, Divanize comemorou a aprovação do projeto.