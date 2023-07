“Em 6 meses entregamos obra parada há mais de 8 anos”, diz Cinthia sobre nova UBS em Grossos

A prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, inaugurou na tarde desta sexta (30) a UBS Maria Auxiliadora da Silva, da comunidade de Barra. Parada desde 2015, a obra recebeu investimento de mais de R$300 mil, com recursos próprios do município.



“Em dezembro de 2022 assinamos a ordem de serviço para reconstruir o posto de saúde, e hoje, 6 meses depois, entregamos a obra que estava parada há mais de 8 anos”, declarou a prefeita.



Cinthia também destacou as dificuldades para viabilizar a reforma da unidade de saúde, há muito aguardada pela população local.



“Era um sonho que parecia impossível, mas a gente disse que ia trazer de volta o que os moradores de Barra tanto esperaram, e agora estamos cumprindo a promessa”, afirmou.



Maria do Brasão, representante dos moradores, participou da cerimônia de inauguração e endossou o discurso da prefeita.



“Cinthia deu um presente para nossa comunidade que lutou tanto por essa obra tão importante”, disse.



Na mesma solenidade, a gestora assinou a ordem de serviço da pavimentação do distrito de Alagamar, ação que resultará na aplicação de mais de R$200 mil na localidade.



“Isso é investimento em infraestrutura e turismo, isso é principalmente reconhecimento e confiança do povo no nosso trabalho”, concluiu a chefe do Executivo grossense