Adolescente morto a tiros no bairro Santa Delmira em Mossoró-RN

O adolescente Gustavo Wicliffer da Silva Ferreira, de 16 anos, residente no bairro Abolição IV, foi morto com vários tiros por volta das 20 horas desta sexta-feira (30), quando pedalava na Rua Délia Maia, no bairro Santa Delmira, região oeste da cidade de Mossoró-RN.

À vítima não teria tido nenhuma chance de reação. Após alvejada várias vezes, caiu já sem vida ao lado da bicicleta. Os moradores vizinhos ao local cobriram o corpo com um pano branco e acionaram a Polícia Militar, que fez o isolamento do local. No momento, chovia em Mossoró.

Os policiais civis e também peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia estiveram no local, fazendo o trabalho inicial possível de investigação e vão repassar relatórios a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é quem investiga em inquérito policial casos desta natureza.

O corpo do adolescente foi identificado no local pela mãe. Em seguida foi removido para passar por exames mais apurados na sede do ITEP, coordenação regional em Mossoró, e depois liberado para velório e sepultamento.

Outro assassinato

O ex-presidiário Carlos Alexandre de Morais, de 42 anos, foi morto a tiros dentro da casa durante a madrugada desta sexta-feira (30) no bairro Dom Jaime Câmara, região Leste da cidade de Mossoró (30).

Com informações de O Câmera