Adolescente de 16 anos é encontrado morto na estrada de acesso a Serra Mossoró

Este é o segundo caso de adolescente de 16 anos assassinado na região Oeste da cidade de Mossoró-RN somente neste final de semana. O primeiro caso foi registrado no início da noite de sexta-feira, dia 30, no bairro Santa Delmira. Nesta manhã de domingo (2 de julho), o corpo de outro adolescente foi encontrado parcialmente carbonizado na via de acesso as localidades de Rancho da Caça e Serra Mossoró. Os casos devem ser investigados pela DHPP de Mossoró.

Na manhã deste domingo, 2, um grupo de ciclistas encontraram um corpo parcialmente carbonizado nas margens da estrada que dá acesso as comunidades do Rancho da Caça e Serra Mossoró-RN. As autoridades policiais foram acionadas ao local.

O corpo foi removido pelos peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), para se descobrir a causa da morte e proceder com a identificação oficial. O trabalho pericial no local foi acompanhado por uma equipe de policiais civis da Delegacia de Plantão, de Mossoró.

No ITEP, se confirmou que a vítima se trata de Ocivan Gabriel Neves da Silva, de 16 anos, possivelmente assassinado (haviam marcas de violêncai no pescoço), queimado e seu corpo jogado nas margens da estrada de acesso ao Rancho da Caça e da Serra Mossoró.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP), que deve receber relatórios dos policiais militares, policiais civis de plantão e principalmente os laudos periciais produzidos pelo ITEP no local e na sede da entidade.

Outro caso

Este o segundo adolescente de 16 anos assassinado na região oeste de Mossoró. Sexta-feira à noite, Gustavo Wicliffer da Silva Ferreira, residente no Abolição IV, foi morto quando pedalava sua bicicleta no início da noite no conjunto Santa Delmira.