Mossoró testa dispositivo de trânsito que notifica as autoridades em caso de veículo roubado

Mossoró testa dispositivo que armazena informações de veículos e notifica as autoridades em caso de roubo. Nesta terça (4), técnicos da Prefeitura de Mossoró verificam as funcionalidades dos dispositivos, instalado na Av. João da Escóssia, como o registro real da velocidade, contagem do fluxo e o monitoramento aprimorado. Os testes fazem parte da 2ª fase do processo licitatório que verifica, na prática, se a empresa participante do certame utiliza realmente equipamentos necessários para estudo e monitoramento. A iniciativa tem como objetivo dar sequência ao certame que proporciona mais segurança viária ao município, garantindo melhor controle de fluxo e a redução de acidentes.

FOTO: WILSOM MORENO