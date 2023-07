Serra do Mel terá evento com palestras para empoderar mulheres empreendedoras. O projeto, que será realizado entre os dias 26 de julho e 23 de agosto, tem como objetivo capacitar mulheres empreendedoras ou que desejam empreender, abordando temas como liderança, comunicação, vendas, negociação, marca pessoal, inovação e autoconhecimento. De acordo com a secretária de turismo, Maria Izaura Leite Veras, o projeto é interessante e importante para as mulheres, pois visa capacitar, deixar lições de como empreender pode ser mais fácil quando se toma atitudes corretas e assertivas.

FOTO: REPRODUÇÃO