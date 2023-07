Deputada Isolda Dantas recebe honraria da Polícia Militar do RN

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) recebeu durante a Solenidade Comemorativa ao 189° Aniversário da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a medalha Luiz Gonzaga. A honraria, destinada a premiar membros da Polícia Militar ou das Forças a quaisquer cidadãos, em geral, que se distinguiram ou venham a distinguir-se por serviços prestados à Polícia Militar e à Segurança Pública do Estado, no campo científico, social ou econômico, foi entregue à parlamentar pela governadora Fátima Bezerra.



“Em 2021, lutamos pela igualdade de acesso para as mulheres nos concursos para a Polícia Militar do RN”, lembra a deputada Isolda. Além disso, ela destaca que, por meio de emendas parlamentares, o mandato apoia a instituição com a destinação de recursos para compra de viaturas e equipamentos.



Também foram homenageados: o Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, a deputada federal Natália Bonavides (PT), os deputados estaduais Francisco do PT e Kleber Rodrigues.