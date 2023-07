Mastruz com Leite está entre as atrações confirmadas para o Fequaju 2023. As atrações foram anunciadas pela prefeitura nesta sexta-feira (7). O V Festival de Quadrilhas Juninas (Fequaju) acontecerá de 19 a 22 de julho, na praça Cortez Pereira. O evento contará com shows, disputas de quadrilhas juninas e muita animação. Entre as atrações confirmadas Além de Mastruz com Leite, estão Júnior Viana, Brasas do Forró, Jarly Almeida, Lagosta Bronzeada, Tropykália e muito mais.

A Prefeitura de Serra do Mel anunciou nesta sexta-feira (7), as atrações para a edição do V Festival de Quadrilhas Juninas (Fequaju), que acontecerá de 19 a 22 de julho, na praça Cortez Pereira. O evento contará com shows, disputas de quadrilhas juninas e muita animação.

Entre as atrações confirmadas estão Júnior Viana, Brasas do Forró, Mastruz com Leite, Jarly Almeida, Lagosta Bronzeada, Tropykália, João Neto Pegadão e artistas locais como Ailson Forrozeiro, Dam Monteiro, Farra de Casal, Zé Amado, Pancada Original, Garotos do Forró, Forró Pegada Boa, Alex do Acordeon, Forró A3 e Mylene e Forró Pegada Vip.

O prefeito Josivan Bibiano afirmou que a gestão municipal colocou Serra do Mel no circuito dos grandes eventos juninos do Rio Grande do Norte e que o Fequaju já é um grande sucesso, tanto de participação de quadrilhas quanto de público, de energia positiva e organização, e esse ano não será diferente.