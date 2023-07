Investigação determinada contra Girão teve como base dados do MPF de Mossoró

Com base nos dados juntados pelo MPF de Mossoró que foram usados pelo Procurador Geral da República para acionar o STF, o General Girão extrapolou os limites da imunidade parlamentar e teria cometidos crimes como associação criminosa, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direitos, crimes estes que serão investigados agora pela Polícia Federal

A determinação do Ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que fosse aberto uma investigação na Polícia Federal contra o deputado federal General Eliezer Girão Monteiro Filho, do PL/RN, teve como base informações juntadas pelo Ministério Púbico Federal (MPF) de Mossoró-RN, sobre a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro.

Considerando os documentos apresentados ao STF, o General Girão teria incitado os atos golpistas reiteradas as vezes, no período de novembro de 2022 a janeiro de 2023. Girão vai responder por incitação ao crime, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direitos.

Para o MPF, o deputado extrapolou os limites da imunidade parlamentar. O órgão listou publicações de Girão nas redes sociais. Em uma delas, de dezembro, o congressista escreveu, em referência ao Congresso, que “a Casa do Povo pertence ao povo. O Brasil pertence aos brasileiros. A Justiça pertence a Deus “#VamosVencer”.

O “vamos vencer, para o MPF, seria “claramente uma incitação golpista, como se comprova a partir da charge juntada, que se vê, de modo abominável, um Congresso Nacional amedrontado diante de uma turba de golpistas”. Outro ato acostado como prova, trata-se de videos do deputado no Quartel do Exercito, em Natal, também incentivando uma ruptura da democracia no Brasil.

Ainda no pedido de investigação feita ao STF, o MPF escreveu: “A vontade do Deputado em ver a concretização de um golpe de Estado, como se sabe, quase se consumou a pouco mais de um mês de tal postagem, evidenciando o nexo de causalidade entre conduta e dano”.

Alexandre de Moraes pontuou que: “os elementos iniciais trazidos na presente PET demonstram a existência de justa causa para a instauração de inquérito policial em face do deputado federal Eliézer Girão Monteiro Filho, conforme solicitado pela Polícia Federal e reiteirado pela Procuradoria Geral da República”.

Determinações do STF

Envio de ofício à Meta e Twitter para preservar as postagens do deputado;

Nova pesquisa por parte da Polícia Federa para identificar outras postagens que não tenham sido mencionadas na representação;

Análise sobre a necessidade de implementação de eventuais medidas cautelares;

A inquirição do deputado, para que, querendo, esclareça o que considerar pertinente ao caso.

O inquérito deve ser concluído em 60 dias.

O deputado General Girão disse que ficou sabendo da decisão de Alexandre de Moraes pela imprensa e que assim que tiver conhecimento do teor das acusações, vai se direcionar a imprensa nacional com uma posicionamento oficial.Com informações da CNN