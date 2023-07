Polícia registra um homicídio e uma tentativa em Governador Dix-Sept Rosado

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10). As vítimas foram identificadas como Luiz Lucas Neto Segundo [FOTO], de 20 anos, que morreu no local, e Marlon Mikeias de Assis Pereira, de 30 anos, que foi baleado mas socorrido com vida para o HRTM, em Mossoró. O crime aconteceu próximo a caixa d'água da Rua José Gomes Sales. No local, ninguém soube dar detalhes sobre como correu. A polícia civil vai investigar se o homicídio de Lucas tem ligação com os três crimes ocorridos em 2020, quando foram assassinados o avô dele, Luiz Lucas Neto, a tia deke, Laura Carmem, e o pai dele, Willian Lucas.