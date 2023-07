Prefeitura de Grossos realiza a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social nesta quinta, 13

A Prefeitura de Grossos promoverá na próxima quinta (13), às 13h, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Com o tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”, o evento ocorrerá na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.



A programação da Conferência contará com a participação da palestrante Juliana Grasiela da Silva Dantas, mestra em Serviço Social e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).



“Será um momento especial para aquisição de conhecimento e elaboração de propostas para o aperfeiçoamento das políticas focadas na questão social do município”, declarou a prefeita Cinthia Sonale.