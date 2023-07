São João na Praia transformou Tibau em um verdadeiro arrasta-pé no mês de julho. O evento, que aconteceu entre os dias 6 e 9, contou com muita música, dança e animação. Realizado durante pela prefeitura municipal, o São João na Praia ainda teve apresentação de quadrilhas juninas de diferentes cidades, shows musicais com grandes atrações e apresentações culturais que encantaram o público presente. A presença de pessoas de diversas cidades da região como Tibau, Grossos, Mossoró, Baraúnas e tantas outras, mostrou a relevância e o sucesso do evento. A união de moradores e turistas para comemorar o São João na praia fortaleceu ainda mais a tradição da festa junina na região.

O São João na Praia, evento promovido pela Prefeitura de Tibau entre os dias 6 e 9 de julho, transformou a praia mais badalada da região em um verdadeiro arrasta-pé, com muita música, dança e animação.

A programação contou com grandes shows musicais, com diversas bandas de forró, que se apresentaram no palco principal, animando os presentes ao som dos tradicionais ritmos nordestinos.

Além disso, também foram realizadas apresentações culturais, com destaque para a participação do renomado poeta mossoroense Antônio Francisco.

A presença de pessoas de diversas cidades da região como Tibau, Grossos, Mossoró, Baraúnas e tantas outras, mostrou a relevância e o sucesso do evento. A união de moradores e turistas para comemorar o São João na praia fortaleceu ainda mais a tradição da festa junina na região.

A segunda edição do festival de quadrilhas foi um dos grandes atrativos do evento. Grupos juninos de várias cidades se apresentaram com coreografias elaboradas, figurinos coloridos e muita animação.

O São João na Praia consolidou-se como um importante evento cultural da região, que além de resgatar a tradição junina, promove o turismo local e estimula a economia da cidade.