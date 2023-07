Prefeita de Grossos abre campeonato municipal de futsal nesta terça-feira, 11

Começa nesta terça-feira (11) o campeonato municipal de futsal de Grossos. A abertura do torneio vai acontecer na quadra Geovane Brito, que agora conta com nova pintura e placar eletrônico para ser o palco das partidas entre as 12 equipes que disputarão o título até meados de setembro.



Assim como nas últimas edições da competição, a prefeita Cinthia Sonale priorizou o incentivo ao esporte, inclusive com a doação de material aos desportistas, que homenagearão a gestora com a entrega da comenda do mérito esportivo durante a cerimônia inaugural dos jogos.



Além disso, no mesmo dia haverá um desfile das equipes de futsal e de outras modalidades saindo do Largo da Rodoviária às 18h, em direção ao local das partidas.