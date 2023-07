Licitação do HRTM é concluída e aguarda ordem de serviço para início das obras

O secretário de infraestrutura do estado, Gustavo Coelho, disse em entrevista à Rádio Difusora que a licitação de reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia já foi concluída e aguarda somente a assinatura da ordem de serviço.

“Concluímos a licitação oficialmente na semana passada e já está em todas as condições para assinatura de contrato e ordem de serviço, estamos aguardando somente a agenda da governadora e da secretária de saúde para possamos dar essa ordem de serviço”, disse o secretário.

Gustavo explica que a licitação teve um pequeno atraso devido aos trámites burocráticos, mas foi concluída na última semana de junho, tendo sido comunicada ao TCE e a Caixa econômica, onde os recursos estão alocados, pois a obra tem recursos de emenda de bancada, emenda do Senador Styvenson e da deputada Nathalia Bonavides e contrapartida do governo do estado.

A obra está orçada em R$ 10 milhões e segundo o secretário, será uma feita uma reestruturação total na unidade hospitalar.

Ainda em 2019, o senador Styvenson Valentin destinou R$ 16,5 milhões para reestruturar o Hospital, destes, apenas R$ 4 milhões foram utilizados na pandemia da Covid 19. Desde então, o parlamentar ficou cobrando do Governo, das autoridades locais e das instituições de fiscalização, que os recursos fossem aplicados e com transparência.

Ainda sobre a reforma, o governo do estado não informou onde serão realizados os atendimentos no Tarcísio Maia durante as obras de reforma da unidade. O HRTM tem um fluxo intenso de pacientes de Mossoró e de mais de 60 municípios da região. Uma opção durante a reforma, seria transferir os atendimentos para o Hospital da Mulher, inaugurado em 2022 pelo governo do estado.