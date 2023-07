Prefeito convida para evento de motociclistas e EXPOAP, em Apodi. Neste final de semana, o município espera receber mais de 1.50 motociclistas e no próximo será realizado a II Exposição Agropecuária do Município. Em contato com a reportagem do MH, o prefeito Alan Silveira disse que para este final de semana, todos os hotéis e pousadas do município estão com reservas esgotadas, devido ao II Encontro de Motociclistas do Rio Grande do Norte, nos dias 14, 15 e 16.

Os próximos dois finais de semana serão de festa no município de Apodi, no Oeste do Rio Grande do Norte. Neste final de semana, o município espera receber mais de 1.500 motociclistas e no próximo será realizado a II Exposição Agropecuária do Município.

Em contato com a reportagem do MH, o prefeito Alan Silveira disse que para este final de semana, todos os hotéis e pousadas do município estão com reservas esgotadas, devido ao II Encontro de Motociclistas do Rio Grande do Norte, nos dias 14, 15 e 16.

“Este evento, realizado pelo Moto Clube Apodi, conta com o apoio da Prefeitura de Apodi”, lembra o prefeito Alan Silveira lembrando que se trata de um evento de porte estadual e que é muito importante para o município de Apodi. Espera a participação de todos.

Já no outro final de semana, nos dias 21, 22 e 23, o prefeito Alan Silveira destacou que será realizado a II Expoap, mobilizando centenas de animais de Apodi e região. A programação começa logo no dia 20, com a recepção dos animais e organizações dos stands.

No dia 21, a mobilização começa às 7h, com caravana educacional. Às 8h começa os cursos e palestras. No final da tarde, terá feira artesanal e por volta das 18 horas, a primeira ordenha. As 19h haverá solenidade de abertura do evento e às 21 horas, apresentação musical.

A programação segue até o dia 23. Os dois eventos, além de aquecer a economia local, tende também a expor as potencialidades turísticas do município, como as pinturas rupestres no Lajedo de Solenidade e o balneário da Barragem de Santa Cruz.