Sistema de regulação da Sesap RN é apresentado ao governo do estado do Piauí

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) apresentou esta semana à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí todos os sistemas de regulação e metodologia de trabalho utilizados no Rio Grande do Norte. Durante a visita, foram apresentados os sistemas RegulaRN, RegulaCirurgia e RegulaAmbulatorial, que compõem a estrutura de regulação em saúde do Rio Grande do Norte.



Foram destacadas suas funcionalidades, eficiência e benefícios para a gestão e organização da regulação de procedimentos médicos. Atualmente o Piauí utiliza sistemas antigos e terceirizados, e a busca melhorar os serviços e atualizar as práticas de trabalho, com maior transparência para as filas de regulação. "A experiência da Sesap com as ferramentas de regulação, que iniciou na época da pandemia, vem sendo expandida, sempre com transparência e buscando a melhor eficiência e equidade no acesso. É muito importante ver que outros estados estão interessados em conhecer esse trabalho, que vem melhorando a saúde do estado", destacou a coordenadora de Regulação da Sesap, Leticia Duarte,



A comitiva do Piauí esteve reunida com a equipe da Coordenadoria de Regulação, e da Unidade de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação e Comunicação (UGTSIC) da Sesap, tendo como representante o diretor Chander Pinheiro, além da equipe do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN).



"A troca de experiências e conhecimentos entre as secretarias tem como objetivo promover uma colaboração interinstitucional. A Sesap se colocou à disposição para compartilhar boas práticas, oferecer suporte técnico e fornecer informações adicionais para auxiliar no processo de avaliação e possível adoção dos sistemas de regulação utilizados no estado", explicou Chander Pinheiro.