Grossos Sorridente: Prefeitura retoma programa de próteses dentárias e facilita acesso à saúde bucal

A ação vai beneficiar mensalmente 50 pessoas, que no próximo sábado (15) já irão tirar os moldes para a produção das peças a serem distribuídas gratuitamente pelo Município. Para participar do programa, os interessados devem passar por uma avaliação do dentista nas unidades básicas de saúde. Posteriormente, a secretaria em questão vai entrar em contato com os pacientes, informando a data de retorno para a confecção dos moldes e entrega das próteses. Só no ano passado, mais de 125 pessoas foram atendidas com o projeto, que em 2023 deve dobrar o número de beneficiários da medida de reabilitação oral.