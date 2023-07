O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RN) convoca cidadãos a retirarem o documento de habilitação, na unidade de Mossoró, onde cerca de 2.000 CNH's encontram-se.

As carteiras são de cidadãos de Mossoró, mas também das cidades vizinhas (Tibau, Apodi, Areia Branca, Grossos). Para retirar, o cidadão deverá comparecer na unidade munido de documento de identificação.



Os correios realizam três tentativas de entrega no endereço cadastrado pelo cidadão. Quando a entrega não é efetivada, o documento é devolvido para os correios e posteriormente ao Detran. No site do Detran www.detran.rn.gov.br (botão CNH) é possível consultar onde encontra-se o documento, basta digitar CPF e o número do registro da habilitação (caso seja habilitado)



Não é necessário realizar agendamento, o cidadão deve comparecer no local, que fica no Centro Administrativo Integrado "Diran Ramos do Amaral" - Av. Wilson Rosado, nº 1020, bairro Dix-Sept Rosado, Mossoró. Horário de Funcionamento: segunda a sexta, das 7 às 13h.