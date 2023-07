DHPP identifica responsável por fornecer arma utilizada em homicídio praticado em Mossoró

De acordo com a polícia civil, Sennick Brienson Tenório Ribeiro forneceu a arma utilizada para matar Francisco Nadson Silva Araújo [FOTO]. O crime aconteceu por volta das 16h50 do dia 21 de fevereiro de 2022, em um depósito de Água e Gás, localizado nos Teimosos, bairro Costa e Silva. O suspeito foi preso dias depois com uma arma de fogo, que ao ser periciada, se mostrou compatível com as munições removidas do corpo da vítima. Ao ser ouvido, o homem confessou ter entregado a arma, mas não forneceu nomes dos receptores. A DHPP segue as investigações, com o objetivo de identificar os executores do crime.