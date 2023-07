Município de Serra do Mel vacina 100% do seu rebanho contra febre aftosa. A notícia foi confirmada pelo Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN) e comemorada pelo prefeito Josivan Bibiano de Azevedo e pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura. A aquisição de 3 mil doses de vacina e a finalização da vacinação antes do término da campanha, que ocorre em 15 de julho, foram fundamentais para o sucesso da ação.

FOTO: CEDIDA