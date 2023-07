Marceneiro é condenado a 21 anos de prisão pelo feminicídio da esposa, mas deixa fórum em liberdade

O caso do feminicídio de Daniele Araújo de Medeiros, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2019, no município de São Fernando, foi julgado nesta quinta-feira (13), no Fórum Municipal Amaro Cavalcanti, em Caicó. Derinaldo Fernandes de Medeiros matou a esposa com um tiro na cabeça, e ainda enterrou o corpo em cova no quintal de casa. O conselho de sentença decidiu que o réu era culpado, mas ele saiu do fórum em liberdade. A defesa diz que irá recorrer para anular o júri.