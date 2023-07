Assaí abre cadastro para seleção de trabalhadores para unidade que será inaugurada em Mossoró. A unidade tem previsão de abertura até o final de 2023. Os interessados em trabalhar no Assaí Mossoró devem se cadastrar exclusivamente no site do grupo, até o dia 10 de agosto. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. Entre as vagas disponíveis estão Chefe de Seção, Auxiliar de Açougue, Açougueiro, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor de mercadorias, Operador de Caixa, Empacotador e Vendedor de Cartão.

O Assaí Atacadista está com 278 vagas abertas para compor o time da sua 1ª loja em Mossoró. A unidade já está em obras e tem previsão de abertura até o final deste ano. Essa será a primeira unidade da empresa fora da região metropolitana de Natal no estado.

O Assaí Mossoró está na Avenida Wilson Rosado de Sá, no Abolição II, e será uma loja construída a partir do zero. Localizado entre duas capitais, Natal e Fortaleza, ambas ligadas pela BR-304, que passa pelo município, Mossoró é uma das principais cidades do interior nordestino.

Todas as posições são efetivas, abertas também para pessoas com deficiência, abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções técnicas, operacionais e de liderança. Algumas das vagas disponíveis são:

- Chefe de Seção

- Auxiliar de Açougue

- Açougueiro

- Fiscal de Prevenção de Perdas

- Repositor de mercadorias

- Operador de Caixa

- Empacotador

- Vendedor de Cartão.

Os interessados em trabalhar na unidade devem se cadastrar exclusivamente no site do grupo, até o dia 10 de agosto. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Os processos seletivos serão realizados com etapas presenciais e online. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.