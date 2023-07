Detran-RN vai recorrer à Justiça contra greve de servidores

A direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Norte anunciou que vai pedir judicializar o fim da greve dos servidores do órgão, iniciada no último dia 5 de julho. A paralisação afeta serviços como auditorias, vistorias e abertura de processos.

Em nota, o Detran RN informou que em reunião na última sexta-feira (7), o Governo do Estado ressaltou os encaminhamentos da negociação e fez mais um apelo ao SINAI para os servidores retornarem os trabalhos e aguardar o início das negociações, junto com as demais categorias.

“Infelizmente fomos notificados que o pleito não foi atendido e a categoria decidiu pela continuidade da paralisação por tempo indeterminado. Portanto, em face dessa decisão, só restou ao DETRAN/RN adotar as medidas cabíveis e legais para garantir a prestação dos serviços, os quais são essenciais para a população do Rio Grande do Norte”, diz a nota.

Nesta quinta-feira (13) os grevistas fizeram uma manifestação pelas ruas de Natal e se reuniram em uma audiência com o secretário adjunto do Gabinete Civil do governo do estado, Ivanilson de Souza.

O Governo encaminhou à Assembleia Legislativa e aprovou a Lei Complementar nº 696, em 2022, que permitiu reajuste nos salários dos servidores ativos e inativos em índices que variaram de 25,5% até 40%, nas diferentes faixas salariais.

Além disso, o Detran afirmou que foi criado o benefício de Assistência Médica Hospitalar tanto para os servidores ativos, como para os inativos do órgão e que vem atendendo reivindicação antiga do corpo funcional do Detran, autorizando e iniciando a reforma da sede do órgão.

"Desde os primeiros meses de 2023, o Governo do RN, por meio da Secretaria de Estado da Administração e o Detran/RN, vem recebendo a representação classista da categoria, porém direciona o início das negociações no mês de agosto, após a conclusão de acordo com o Ministério Público de Conta para realização de um amplo concurso público destinado aos órgãos do governo, inclusive para o Detran, nesse sentido, caminhando para atender mais um pleito da categoria", diz a nota.