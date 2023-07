Fabricantes e pesquisadores chineses visitaram as áreas em Apodi nesta sexta-feira, 14, onde serão aplicadas as tecnicas e também testado a funcionalidade das 31 máquinas na agricultura familiar, na regiões do Vale e da Chapada do Apodi. O investimento será de mais ou menos R$ 2 milhões. Dando certo, será levado para o restante do País, para que o pequeno produtor produza mais, melhor e por valor que compense colocar no mercado consumidor

O município de Apodi, com pouco mais de 35 mil habitantes, distante 340 km de Natal e 72 km de Mossoró, localizado na área de transição da Zona da Mata com o Semiárido Potiguar, foi escolhido para a implantação do projeto-piloto de um grande processo de mecanização da Agricultura Familiar no Brasil, que será colocado em prática, nos próximos meses através de parceria firmada com o governo Chinês, com novas tecnológias e técnicas de produção.

Na manhã desta sexta-feira (14), uma equipe técnica da missão sino-brasileira foi conhecer as áreas onde serão testadas as máquinas agrícolas fabricadas na China e adaptadas para uso pelos agricultores familiares.

A missão destas máquinas é facilitar a produção, assim como também baratear no preparo da terra, no cultivo e na colheita. Com a parceria, vai reduzir a necessidade de mão de obra e ampliar a produção. Em Apodi, as tecnicas e as máquinas serão aplicadas nas regiões do Vale e da Chapada. "Tem solo muito bom, ensolação e água em abundância", diz prefeto Alan Silveira.

A parceria foi firmada pela governadora Fátima Bezerra em Abril, quando esteve na China acompanhando missão do Governo Federal para ampliar as relações comerciais com o gigante asiático. Para testar as máquinas no Brasil, escolheram o município de Apodi, que é conhecido pela produção de arroz no vale e de frutas na chapada.

"Nosso Município será o pioneiro em todo o País para o uso destas práticas, destas máquinas, isto já a partir de outubro que vem. Estamos falando de equipamentos avaliados em mais de 2 milhões, que vão facilitar o trabalho de preparo da terra, de cultivo e também da colheita. Danto certo aqui, leva para outras regiões do País", explica o prefeito Alan Silveira.

"Hoje é um dia histórico para a Agricultura Familiar. Os chineses estão aqui dialogando com os técnicos da Emater e da Sedraf e, principalmente, com os camponeses da região. O passo seguinte será a testagem dos equipamentos que será feita aqui, em outubro", disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, Alexandre Lima. A Câmara Temática da Agricultura Familiar no Consórcio Nordeste é coordenada pela governadora Fátima Bezerra.



Pelo acordo firmado com a China, o Rio Grande do Norte vai receber como doação 31 máquinas, de 22 modelos, produzidas por sete fabricantes. Segundo Alexandre, as máquinas são do tipo motocultivadores, microtratores, roçadeiras, plantadeiras e semeadeiras. Pela facilidade no manuseio, possibilitam a inserção de mulheres e jovens no manejo da terra, contribuindo para fixar toda a família agricultora no campo.

"Esse projeto visibiliza ainda mais ainda mais a Agricultura Familiar de Apodi, principalmente na cadeia produtiva do arroz e do milho. Estabelecer essa parceria significa dar mais dignidade e oportunidade de trabalho aos camponeses. Não dá mais para trabalhar só com enxada no campo. E essa atividade de hoje é um passo importante nesse sentido", destacou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apodi, Aguinaldo Fernandes. "Que essa experiência se multiplique. O Rio Grande do Norte e o Nordeste têm um grande potencial para produção de alimentos saudáveis", acrescentou Erica Rodrigues, do MST.

"É um projeto pioneiro no Brasil e a Prefeitura está como parceira, dando o suporte necessário para fazer este projeto acontecer", comemorou o prefeito de Apodi, Alan Silveira, que participou da atividade de campo.

A Sedraf convidou a Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (FAPERN), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), instituições de ensino, pesquisa e extensão para somarem no processo de testagem do maquinário.

A delegação da China é composta por Yang Minli, presidente do Instituto Internacional de Equipamentos Agrícolas "Cinturão e Rota Inovação e Agricultura Inteligente” e diretora da Faculdade de Engenharia da Universidade Agrícola da China (CAU); Zhang Zhao, professor da CAU; Dou Dong, professora assistente de pesquisa da CAU; Weiyan Zhu, coordenadora da Associação Internacional para a Cooperação Popular – IAPC – BAOBAB Ásia; Luiz Zarref, coordenador da Baobab América Latina; Cecília Santos: Gerente de Projetos da Baobab América Latina; Chen Yihui, intérprete. E mais: professores Li Ji e Li Zichao (CAU); Paula Veliz (Argentina); Andreia Matheus (Brasil); Lee (China/Brasil) intérprete.