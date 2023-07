Incidência de raios no RN aumenta 28% no primeiro semestre de 2023, aponta Neoenergia Cosern

A incidência de raios no Rio Grande do Norte aumentou 28% no primeiro semestre de 2023. Dos 75.702 registrados de janeiro a junho de 2022, o número subiu para 104.661. Nos dois períodos, a cidade de Mossoró liderou o ranking, conforme dados da Neoenergia Cosern.



Os raios que caíram no estado este ano causaram mais de 1.400 interrupções no fornecimento de energia elétrica e danificaram aproximadamente 400 equipamentos do sistema, incluindo postes, transformadores, isoladores e cabos. Além de provocar perturbações no sistema elétrico da distribuidora, a queda de tantos raios pode comprometer as instalações elétricas das residências.



“É importante manter as instalações elétricas residenciais em bom estado de conservação, sempre. As manutenções periódicas são de extrema importância para garantir a segurança dos moradores não somente por causa dos raios”, afirma o engenheiro eletricista da Neoenergia Cosern, Rafael Biondi. “É extremamente importante que durante uma tempestade acompanhada de raios, as pessoas retirem os aparelhos elétricos das tomadas como forma de prevenção a choques e danos nos eletrodomésticos”, ressalta.



Orientações de segurança



• Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não;



• Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;



• Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;



• Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;



• Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Cosern.



• Não pratique atividades de agropecuária ao ar livre durante tempestades pois esta é a circunstância mais vulnerável durante uma tempestade com raios;



• Afaste-se de carros e tratores e não ande de moto, bicicletas nem fique ao lado de transportes em geral;



• Evite ficar em lugares abertos como praias, campos de futebol, embaixo de árvores ou perto de cercas;



• Evite tocar em objetos que conduzem eletricidades, tais como celular conectado ao carregador, telefone com fio e objetos metálicos grandes;



• Não se abrigue em locais abertos como sacadas, varandas, toldos, deques etc.



• Opção segura de abrigo, caso esteja na rua: busque um veículo fechado e fique dentro dele, com as portas e janelas fechadas, sem encostar-se à lataria até a tempestade passar.







Ranking



Janeiro a junho de 2022



Mossoró: 4.183



Caicó: 3.776



Açu: 3.641



Santana do Matos: 3.315



Campo Grande: 3.028



Total: 75.702







Janeiro a junho de 2023



Mossoró: 7.312



Campo Grande: 4.966



Caraúbas: 4.624



Apodi: 4.473



Gov. Dix-Sept Rosado: 4.195



Total: 104.661