Suspeita de matar moradora de rua a facadas é presa pela equipe da DHPP, em Mossoró

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP) deram cumprimento, nesta segunda-feira (17), a um mandado de prisão preventiva contra Ana Paula Batista da Costa, de 25 anos.

Ela é investigada pela morte de Joana D'Arc de Araújo Mendonça. O crime aconteceu no dia 29 de junho. A vítima foi esfaqueada nas proximidades de uma conveniência de um Posto de Gasolina, no bairro do Alto de São Manoel.

Ela ainda chegou a ser socorrida e internada, porém, faleceu no dia 1º de julho em decorrência dos ferimentos.

Após a prisão, Ana Paula foi ouvida pelo delegado Caio Fábio, da DHPP, e confessou ter desferido as facadas que levou Joana D'Arc ao óbito, no dia 1º de julho. No entanto, a mulher alegou que agiu por legítima defesa.

Ela também já havia sido ouvida na delegacia de plantão, no dia 6 de julho, mas acabou sendo liberada por não ter havido flagrante.

Após a nova prisão, na tarde desta segunda, ela foi encaminhada para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.