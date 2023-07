Dra. Cristiane Magalhães explica que a cada homicídio elucidado pela Delegacia de Homicídios, as pessoas tendem a cobrar respostas do caso de Valéria Patrícia, mas que, na época em que a jovem, de 20 anos, foi morta, o caso foi investigado como Latrocínio (roubo seguido de morte) e conduzido pela Delegacia de Furtos e Roubos (Defur). A delegada diz que entende que as pessoas queiram uma resposta, mas que ela, sequer, teve acesso aos autos desse inquérito que, inclusive, já foi concluído pela Defur e remetido à justiça, onde encontra-se arquivado, por falta de provas, desde 2019.