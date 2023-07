Suspeito de envolvimento no desaparecimento de Emilly Felix é encontrado morto em Mossoró. Tallyson Vagner Dantas de Almeida, de 21 anos, foi encontrado nesta terça-feira (18), em um quarto de uma pousada, localizada no bairro Ouro Negro. De acordo com o delegado José Vieira, a perícia constatou que ele tirou a própria vida. O homem foi ouvido na delegacia Patu, nesta segunda-feira (17), sobre o desaparecimento da adolescente Emilly Félix, de 15 anos. A menina sumiu no sábado (15) e Tallyson teria sido a última pessoa a estar com ela. Populares seguem realizando buscas em uma região de mata e já encontraram alguns itens pertencentes a adolescente, mas até às 16h desta terça, ela ainda não havia sido encontrada.

O principal suspeito de envolvimento no desaparecimento de Emilly Félix, de 15 anos, do munucípio de Patu, foi encontrado morto no início da tarde desta terça-feira (18), em um quarto de uma pousada, localizada no bairro Ouro Negro, em Mossoró.

De acordo com o delegado José Vieira, a perícia constatou que Tallyson Vagner Dantas de Almeida, de 21 anos, tirou a própria vida.

Emilly está desaparecida desde o sábado (15). Tallyson foi ouvido na delegacia Patu, nesta segunda-feira (17) e confirmou ter dado uma carona a adolescente no dia do seu desaparecimento, mas negou que tivesse feito algo com ela.

O delegado Paulo Cesário, responsável pela investigação do caso, afirmou que, por não ter havido flagrante e nem elementos suficientes para que a justiça decretasse a prisão preventiva do suspeito, ele acabou sendo liberado.

Populares seguem realizando buscas em uma região de mata do município e já encontraram alguns itens pertencentes a Emilly, mas até às 16h desta terça, ela ainda não havia sido encontrada.