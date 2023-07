Polícia de Luís Gomes prende suspeito de tentar matar a ex-companheira, em José da Penha

Francieudo Bezerra de Souza, de 26 anos, desferiu 8 golpes de faca na ex-companheira, em via pública, no domingo (16). Em seguida ele fugiu, sendo encontrado apenas nesta quarta-feira (19), escondido na casa de família, na zona rural de José da Penha. De acordo com o delegado Hércules Freitas, ao ser ouvido, ele confessou o crime. A vítima segue internada em estado grave, no Hospital Regional de Pau dos Ferros.