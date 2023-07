Imprensa da capital destaca que Lawrence terá "carta branca" do PSDB e Ezequiel para a sucessão em Mossoró. A filiação de Lawrence ao PSDB acontecerá quando ele estiver oficialmente fora dos quadros do Solidariedade. Nesta quarta-feira (19), o presidente estadual do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira, recebeu Lawrence Amorim. “A Câmara de Mossoró tem ajudado a desenvolver o município e promover ações importantes. Lawrence é uma nova liderança, que vem galgando espaços e destaques. Lawrence terá carta branca do PSDB, em Mossoró”, diz Ezequiel Ferreira.

O PSDB de Mossoró já está sob o controle do presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim. Como ele ainda não concluiu o processo de desfiliação do Solidariedade, assumiu o comando do partido sua esposa, farmacêutica Fátima Tereza, na presidência da sigla. A filiação de Lawrence ao PSDB acontecerá quando ele estiver oficialmente fora dos quadros do Solidariedade.

O presidente da Câmara de Mossoró deve fazer pedido de liberação ao Solidariedade. “Se eu não tiver a liberação, só poderei me filiar no período de janela partidária, o próximo ano”, explicou Lawrence Amorim. Ele adiantou que o PSDB vai promover uma campanha de filiação no sentido de fortalecer os quadros para as eleições 2024.

Recentemente, Ezequiel cumpriu extensa agenda em cidades da Costa Branca e da região Oeste. Em Mossoró, anunciou apoio ao projeto de construção do santuário de Santa Luzia ao se reunir com o vigário-geral da Diocese, padre Flávio Augusto Forte, e com o presidente da Câmara, Lawrence Amorim. O vereador trata de um novo capítulo sobre a migração de partido e já decidiu deixar Solidariedade e vai seguir para a legenda tucana comandada por Ezequiel.

Ezequiel já foi informado que o PSDB terá uma grande representação na Câmara Municipal de Mossoró, segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. Lawrence foi o deputado federal mais votado nas últimas eleições estaduais, onde obteve mais de 33 mil votos, vencendo o ex-deputado federal Beto Rosado (PP), que só conseguiu 11 mil votos, em Mossoró. O PSDB tem planos ousados para futuras disputas eleitorais. Em 2024, vai lutar para aumentar seus prefeitos, vices e vereadores.