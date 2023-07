Prefeitura vai investir R$ 1,6 milhão em todas as cadeias produtivas do programa “Mossoró Rural”

Em sua primeira etapa, o programa “Mossoró Rural” contemplou mais de 1.000 produtores rurais do município diretamente e outros 5.000 de forma indireta. O investimento foi superior a R$ 1 milhão em recursos da Prefeitura de Mossoró e do Sebrae. Aproximadamente, 100 comunidades rurais foram atendidas. Para este ano, a ideia da Prefeitura é ampliar ainda mais o programa, fechando um convênio com o Sebrae para um investimento de R$ 1,6 milhão em todas as cadeias produtivas de Mossoró.

A Prefeitura de Mossoró lançou na manhã desta quinta-feira (20) a segunda etapa do programa “Mossoró Rural”. A iniciativa visa ofertar capacitação e assistência técnica aos produtores rurais do município. A solenidade de abertura aconteceu no Parque de Exposições Armando Buá.



O programa é realizado pela Prefeitura de Mossoró e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern).



“Esse é o maior programa de assistência técnica ao homem do campo diretamente. Quero destacar que o ‘Mossoró Rural’ tem chegado ao produtor das comunidades rurais, chega aos pequenos agricultores e a ideia é unir forças para que possamos dar uma assistência de maior qualidade. Para se ter uma ideia, só em ação voltada à cajucultura, por exemplo, nós vamos ter, daqui a dois anos e meio ou três anos, um retorno de aproximadamente R$ 5 milhões por ano, contribuindo para que os agricultores sejam beneficiados diretamente. E isso é muito importante”, frisou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

Em sua primeira etapa, o programa “Mossoró Rural” contemplou mais de 1.000 produtores rurais do município diretamente e outros 5.000 de forma indireta. O investimento foi superior a R$ 1 milhão em recursos da Prefeitura de Mossoró e do Sebrae. Aproximadamente, 100 comunidades rurais foram atendidas.



Para este ano, a ideia da Prefeitura é ampliar ainda mais o programa, fechando um convênio com o Sebrae para um investimento de R$ 1,6 milhão em todas as cadeias produtivas de Mossoró.



“Capacitação, orientação técnica e aumento da eficiência. O agricultor vai ter condições de chegar até a secretaria e, em qualquer atividade produtiva que tenha interesse, teremos como direcionar o consultor específico. Produtor de abelha, fruta, hortaliça, caju e criadores de galinhas, todos terão um atendimento específico, diferenciado e de qualidade. Portanto, vão ter as condições de realmente conquistarem mais eficiência e qualidade na sua atividade produtiva”, enfatizou o secretário de agricultura, Faviano Moreira.





O programa oferta o que há de melhor em qualidade de assistência técnica ao homem do campo, com técnicos do Sebrae contratados de toda a cadeia produtiva, dando liberdade ao agricultor para que possa aumentar a sua produtividade, em alto nível, com retorno financeiro e favorecendo a produção de alimentos.



O agricultor João César, do Sítio São Jorge, comunidade Cristais, enalteceu a iniciativa. “Esse projeto é muito importante pra nós agricultores, que, na maioria, não têm muitas condições financeiras, e a Prefeitura veio justamente para fazer essa parceria com o agricultor. Por isso, estamos bastante felizes, pois traz um fortalecimento pra gente e nos ajuda a crescer”, disse.