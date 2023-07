Abertura do FEQUAJU, na Serra do Mel tem destaque para resgate dos grupos juninos

Um show de cores, sincronia e criatividade. Assim foi a primeira noite do Festival de Quadrilhas Juninas (FEQUAJU), realizado no município de Serra do Mel com as primeiras apresentações das quadrilhas juninas da categoria Escolar, que teve como vencedora a Fogaréu Junino, ficando a Matutos do RN, em segundo, e a Junina Matutá, em terceiro.



O V FEQUAJU teve uma noite de arquibancadas lotada, torcendo e vibrando do início ao fim em cada momento das apresentações, numa clara demonstração de que aprovaram o novo local, investimentos realizados pela gestão municipal, além do apoio financeiro às juninas que encenaram uma das melhores tradicionais da cultura popular que é o festejo junino.



“Nós temos a certeza de que a cada ano estamos construindo o futuro das quadrilhas juninas em Serra do Mel pela capacidade renovação dentro dessa cultura”, disse o prefeito.



Já a secretária de Educação e Cultura, Milane Azevedo disse que “já no primeiro dia a sensação é de muita alegria e de dever cumprido pelo sucesso logo na abertura. Mas, temos mais três dias de Fequaju e muitas edições pela frente”, comentou.



Por sua vez, a secretária de Turismo, Izaura Veras resumiu que o sucesso do Fequaju é visível “e que estou sempre à disposição para realizar eventos grandiosos como esse, onde dar oportunidade ao comércio e aos nossos artesãos”, comemorou a secretária.



As atrações da primeira noite ficaram por conta de Ailson Forrozeiro; Forró do Rolê; Farra de Casal; Dam Monteiro.





O FEQUAJU continuou na quarta-feira, com a apresentação das quadrilhas da categoria Tradicional Municipal: Laço Verde, Paixão Serrana, Luar de São João, e terá participação especial da quadrilha Inclusão com Paixão, de Mossoró.