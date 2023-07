Governo do RN investirá R$ 1,2 milhão na renovação dos acervos das bibliotecas escolares

Nesta quinta-feira(20), o Governo do Rio Grande do Norte deu mais um passo importante para fortalecer o acesso ao livro e à leitura literária em toda a sociedade potiguar. Renovando seu compromisso com a cultura da leitura, foi lançada a edição 2023 do programa RN Literário, que destinará recursos financeiros às escolas da Rede Estadual de Educação para aquisição de acervo literário e pedagógico durante as feiras de livros.



O lançamento da edição 2023 do programa RN Literário ocorreu no Auditório Angélica Moura, localizado na Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN e foi prestigiado pela equipe gestora da SEEC, gestores escolares e professores regentes de biblioteca.



Com base no quantitativo de matrículas de cada escola, os recursos do RN Literário serão repassados diretamente para o Caixa Escolar das unidades de ensino. Essa abordagem visa promover a participação da comunidade escolar nas Feiras de Livros de Natal e Mossoró, possibilitando que as próprias escolas selecionem obras que atendam às necessidades de professores e estudantes, contribuindo para a composição, renovação e ampliação do acervo das bibliotecas escolares.



A governadora, professora Fátima Bezerra, destacou a importância do investimento do RN Literário para a formação literária dos estudantes. “Este recurso garante que todos os nossos jovens tenham acesso ao livro e a leitura, seja pela compra dos títulos ou pela participação das escolas nas feiras de livros de Natal e Mossoró. Somente com ações concretas como esta iremos avançar em um campo que necessita do trabalho de todos, que é a política da leitura, que sofreu muitos nos últimos anos e que agora encontra um novo momento”, frisou a chefe do Executivo Estadual.



A iniciativa é conduzida pela SEEC, através da Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar (CODESE), e integra a política estadual de leitura. O Governo do RN se compromete a ampliar o acervo bibliográfico das escolas da Rede Estadual de Ensino, fomentando a leitura, enriquecendo o espaço das bibliotecas escolares e proporcionando o acesso aos livros a toda a comunidade escolar.



“Além de renovarmos os acervos das nossas escolas, estamos fortalecendo a produção de obras potiguares, uma vez que parte dos recursos utilizados pelas instituições de ensino devem ser para a compra de obras de escritores e escritoras da nossa terra. Somos responsáveis pela formação da maior geração de leitores do RN e não mediremos esforços para ofertar um ambiente que propicie esse gosto, que é da leitura”, destacou a professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN, durante o evento.



Neste ano, o investimento totaliza R$ 1.227.814,00, sendo R$ 423.564,00 destinados à Feira de Livros de Mossoró e R$ 804.250,00 à Feira de Livros e Quadrinhos de Natal. Os recursos são próprios do Estado, sendo 40% destes destinados para aquisição de obras de autores, livros ou produtos editoriais do Rio Grande do Norte. Essa medida visa valorizar e dinamizar a cadeia produtiva do livro no estado.



Para garantir a eficiência nas compras, os procedimentos são coordenados e orientados pela CODESE, por meio do Núcleo do Livro, Leitura e Biblioteca (NULLB), em conjunto com as 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC).



