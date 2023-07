Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias chega ao município de Apodi neste final de semana

O município de Apodi recebe neste final de semana a 2ª Exposição Agropecuária (EXPOAP), que será realizada na Praça da Juventude. O município é o décimo primeiro a receber o Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias.

O Circuito já passou por Currais Novos, São Paulo do Potengi, Parnamirim, Lagoa Nova, Caicó, Coronel Ezequiel, Parelhas, Caraúbas, Afonso Bezerra e Cruzeta. A expectativa é que cerca de 1.500 animais sejam expostos e 5 mil pessoas passem pela Praça da Juventude nos três dias de evento.

A EXPOAP é uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Agricultura da Pecuária e da Pesca (Sape/RN) e em parceria com a Prefeitura Municipal de Apodi. Durante o evento, a Sape/RN estará presente com um estande no qual estarão representados os trabalhos do Idiarn, Emparn, Emater e Idema. No local, serão apresentadas as potencialidades agropecuárias do Estado, bem como produtos e serviços oferecidos aos produtores rurais.

A programação conta com exposição de animais, torneio leiteiro, palestras, cursos e apresentações musicais. Além disso, estão programadas duas palestras pelo Senar-RN com carga horaria de 8 horas, trazendo cursos de Casqueamento de Caprinos e Ovinos Básicos.

PROGRAMAÇÃO

20 de Julho

7h às 19h - Recebimento dos animais

Organização dos estandes

21 de Julho

7h - Abertura do Parque de exposição

08h - Caravana Educacional de Escolas Públicas

08h às 12h - Palestras e cursos

14h às 18h - Palestras e cursos

A partir das 16h - Feira artesanal

18h - Primeira ordenha

18h - Ato ecumênico

18h- Nivelamento do torneio leiteiro

19h30 - Cerimonial de abertura do evento

A partir das 21h - Apresentação musical

22 de Julho

07h - Abertura do Parque de exposição

06h - Segunda ordenha

7h30 - Primeira pesagem peso pesado

8h30 - Café com o prefeito

10h - Ação do II Dia de Cidadania do Produtor

08h às 12h - Palestras e cursos

16h - Feira artesanal

18h - Dança da 3ª idade

18h - Terceira ordenha

19h30 - Segunda pesagem peso pesado

A partir das 21h - Apresentação musical

23 de Julho

6h horas - Quarta Ordenha

9h- Premiação

12h - Encerramento do evento

A partir das 12h - Apresentação musical