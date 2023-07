Quartel do Corpo de Bombeiros em Pau dos Ferros vai atender 37 municípios e fará mil atendimentos por ano

O Governo do RN continua investindo para melhorar a infraestrutura do Corpo de Bombeiros Militar. Nesta sexta-feira (21), a governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros na cidade de Pau dos Ferros. O município, localizado a 432 quilômetros de Natal, na região do alto oeste será sede do 2º sub-grupamento e do 3º grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do RN.



O investimento faz parte do projeto de interiorização do Corpo de Bombeiros que atualmente está presente em oito cidades: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Caicó, Assu, Currais Novos, Mossoró e Pau dos Ferros.



"Estamos trazemos investimento para Pau dos Ferros e região. Será uma obra no valor de R$ 1,5 milhão para beneficiar diretamente de 37 municípios com população de 320 mil habitantes, levando proteção e segurança, o que vai favorecer o desenvolvimento econômico e geração de renda", declarou a Governadora. Para a prefeitura daquela cidade, Mariana Almeida, o ato de assinatura é “a demonstração de compromisso com o município e com a região”.



Para Gustavo Coelho, secretário de Estado da Infraestrutura, essa construção é mais um desafio que a administração estadual assume e que será realizada por uma empresa do município, com prazo de oito meses para conclusão. E o comandante do CBM-RN, coronel Luiz Monteiro afirmou que as instalações próprias e os novos equipamentos possibilitarão a prestação de melhor serviço à população.



ESTRUTURA



O sub-grupamento em Pau dos Ferros será composto por 37 bombeiros que atenderão 37 cidades com população de 320 mil habitantes. E disponibilizará dois carros de combate a incêndio, uma ambulância, uma caminhonete, uma viatura administrativa. A previsão é prestar um mil atendimentos por ano.



A OBRA

A construção é parte de uma série de obras e reformas em parceria da SIN - Secretaria de Estado da Infraestrutura - com o Corpo de Bombeiros. O projeto foi elaborado pelo Corpo de Bombeiros, a SIN fez a licitação e será responsável por fiscalizar a obra.

O quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Pau dos Ferros será construído na margem da BR 405, km 03, Centro. O valor da obra é de R$ 1.557.536,09, com recursos oriundos do Fundo Especial de Reaparelhamento do CBM - FUNREBOMA. A empresa responsável pela obra é a Hertz Construções e Serviços Eirelli - EPP.



OUTROS INVESTIMENTOS

• A gestão da governadora Fátima Bezerra realizou 430 promoções de praças e 63 de oficiais.

• Somente no primeiro trimestre de 2023 o Governo do RN investiu R$ 792.658,12 em obras, veículos e equipamentos para o CBMRN.

• Foram mais de 2,5 mil ocorrências atendidas em todo Estado.

• Em junho deste ano, 47 novos soldados foram incorporados e outros 102 entrarão em novo curso de formação que iniciará agora no final de julho.



Acompanharam a Governadora o vice-governador Walter Alves, secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, da Comunicação Social, Daniel Cabral, adjunto da Sedec, Sílvio Torquato, presidente da Fapern, Gilton Sampaio, Tenente Paiva, comandante do sub-grupamento do CBM em Pau dos Ferros, prefeitos de Patu, Rivelino Câmara, de São Miguel, Célio de Eliseu, prefeitos de São Francisco do Oeste e José da Penha, ex-prefeito de Pau dos Ferros, Newton Figueiredo, deputado estadual Bernardo Amorim, vereadores Audacea e Galego do Alho, presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros.