Oito restaurantes abrem o Festival Gastronômico de Martins nesta sexta-feira, 21

Prefeita Maria José presidiu a solenidade prestigiada pela governadora Fátima Bezerra, pela senadora Zenaide Maia, e prefeitos da região Oeste do Rio Grande do Norte, como Mariana Almeida, de Pau dos Ferros. Trata-se do principal evento gastronômico da região, que impulciona o turismo serrano. Este ano, a atração musical na abertura da festa foi feita pelo cantor baiano Jorge Vercilo.

Tendo a interiorização do turismo como uma das prioridades, a governadora Fátima Bezerra participou na noite desta sexta-feira (21), em companhia da prefeita Mazé Gurgel e da senadora Zenaide Maia, da abertura da 15.º edição do Festival Gastronômico e Cultural de Martins, município localizado a 370 quilômetros de Natal. O festival atrai milhares de norte-rio-grandenses em busca de diversão, culinária e do clima agradável que faz neste período do ano.

Com infraestrutura ampliada, a festa conta com oito restaurantes, seis docerias, 10 foodtrucks, uma vinícola, uma cachaçaria, além de oficinas e minicursos. O tema deste ano é Uma Mistura de Paixões.

A governadora percorreu diversos estandes, provou pratos da culinária local, cumprimentou pessoas e curtiu a apresentação do cantor baiano Jorge Vercilo, principal atração musical da noite.

"Minha alegria está renovada em participar mais uma vez desse Festival que já faz parte dos maiores eventos do calendário da gastronomia e da cultura do Rio Grande do Norte", afirmou a governadora Fátima Bezerra. Ela também destacou o empenho do Executivo Estadual para a concretização do evento, através do reforço da força policial para garantir a segurança dos participantes, do apoio da Secretaria de Turismo/Emprotur e de incentivos através da Lei Câmara Cascudo.

Nos três dias de festa, o efetivo da Polícia Militar da cidade contará com reforço do Grupamento Tático Operacional (GTO) de Pau dos Ferros e de militares lotados na região.

A programação inclui ainda escolha do melhor prato, tendo como ingredientes obrigatórios, arroz vermelho e queijo de coalho da região; diversas atrações musicais nacionais e locais, além de exposição de telas, feira de artesanato, livraria, parque de diversões e lançamentos literários de obras de autores potiguares.

No Museu da História de Martins está em exposição o livro mais famoso da língua portuguesa: os Lusíadas, de Camões. A exposição estará aberta neste sábado até as 22 horas; no domingo, de 8h às 14 horas.