Quatro acidentes com mortes nas rodovias federais que cortam o RN

A Polícia Rodoviária Federal registrou quatro acidentes com morte neste final de semana nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte.

Segue:

Jucurutu

Em Jucurutu/RN, no Km 254 da BR 226, por volta das 09h15 do dia 21/07/2023, ocorreu um atropelamento fatal de um militar do Exército com 20 anos, que trabalhava em uma obra na via federal. O condutor do veículo atropelador (Classic), um homem de 43 anos, também se feriu e foi socorrido, devendo ser lavrado auto de prisão em flagrante após atendimento médico. Ocorrência ainda em andamento, sendo atendida pela PRF, ITEP e PCRN.

Vítima Marcelo Vitor Lopes de Oliveira Filho, de 20 anos



Ceará Mirim

Em Ceará-Mirim/RN, no Km 161 da BR 406, por volta das 20h50 do dia 21/07/2023, ocorreu um atropelamento fatal, por motocicleta, de um homem com 35 anos. Condutor e passageiro do veículo se feriram gravemente e foram socorridos pelo SAMU/RN. Ocorrência atendida pela PRF, ITEP e PCRN. Vítima removida para identificação oficial no ITEP, em Natal



Assu

Em Assu/RN, no Km 114 da BR 304, por volta das 04h45 do dia 23/07/2023, ocorreu um acidente do tipo atropelamento de pedestre, envolvendo um veículo não identificado, que se evadiu. A vítima, um homem de aproximadamente 35 anos, não identificado, faleceu no local. A PRF está no atendimento da ocorrência, aguardando a Polícia Civil e o ITEP.

Vítima removida para identificação oficial no ITEP, em Mossoró



Apodi

Por volta das 12h40 do dia 23/07/2023, em Apodi/RN, no km 82 da BR 405, sentido Pau dos Ferros, ocorreu um acidente, tipo colisão frontal entre uma caminhonete (ainda não identificada) e uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN, cor preta, resultando no óbito do condutor da motocicleta, um homem com 23 anos. Não há bloqueios ou interdições. Ocorrência atendida pela PRF, SAMU, Polícia Civil e ITEP.

Vítima Layrton de Lima Soares, de 22 anos (Corpo removido para identificação no ITEP, em Mossoró)