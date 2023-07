Governadora anuncia 970 mil para urbanizar lagoa do Rosário, em Martins-RN

Além de prestigiar o Festival Gastronômico, a governadora Fátima Bezerra também conheceu o projeto de R$ 6 milhões para construir um ECOPOSTO da Unidade de Conservação do Monumento Natural das Cavernas de Martins e Portalegre e também o maior parque aquático da região, que foi inaugurado há poucos dias no município

Durante o final de semana, a governadora Fátima Bezerra prestigiou o Festival Gastronômico de Martins, ocasião que anunciou convênio no valor de 970 mil para urbanizar a Lagoa do Rosário, conheceu o projeto do Ecoposto da Unidade de Conservação do Monumento Natural das Cavernas de Martins e o Parque Aquático que foi inaugurado há poucos dias no município.

Fátima Bezerra estava acompanhada com sua equipe de auxiliares, a senadora Zenaide Maia, deputados, e a prefeita Maria José, de Martins. Enalteceu os investimentos já em andamento na região e destacou a importância do apoio do Governo do Estado na realização do Festival Gastronômico, assim como no apoio a estruturação do turismo na região.

Governo assina convênio para urbanizar Lagoa do Rosário, em Martins





As obras de reurbanização e modernização da Lagoa do Rosário, no município de Martins, serão iniciadas nos próximos dias. As melhorias são fruto de convênio do Governo do RN com a prefeitura do município.

O convênio prevê o repasse de R$ 970 mil pela administração estadual e contrapartida de R$ 107 mil da prefeitura. A primeira parcela, no valor de R$ 300 mil foi repassada ao município que será o responsável pela execução das obras que irão readequar o passeio, quiosques e a iluminação. O restante dos recursos será liberado em duas parcelas mediante comprovação da aplicação da parcela anterior.

"É mais um grande benefício que o Governo do RN traz a Martins. Hoje assinei junto com a prefeita Maria José a ordem de serviço para início dos trabalhos. Nos próximos meses teremos a requalificação desta área que é de lazer para a população e atrativo turístico para os visitantes", declarou a Governadora.

A prefeita Maria José ressaltou a importância para o município e lembrou que foi nas áreas próximas à Lagoa do Rosário que deu origem à cidade.

"Este investimento valoriza a história e a cultura de Martins e ainda contribuirá para melhorar opções de lazer da população e de atração turística para os visitantes", afirmou a prefeita.

Ecoposto da MONA receberá investimento de R$ 6 milhões





Os recursos para a execução dos projetos de engenharia são no montante de R$ 6 milhões, proveniente de compensações ambientais

Governo do Estado investe na estruturação da Unidade de Conservação do Monumento Natural Cavernas de Martins (MONA). A unidade, criada em 2022 pelo Governo do Estado é a maior do bioma caatinga. Tem 3.538,45 hectares e abrange os municípios de Martins, Umarizal e Portalegre.

O projeto está na fase de trâmites administrativos e burocráticos. Segundo o diretor do Idema, Leon Aguiar, os recursos para a execução dos projetos de engenharia são no montante de R$ 6 milhões, proveniente de compensações ambientais da empresa de energias renováveis Casa dos Ventos.

Em visita ao local onde vai ser construído o Ecoposto, a governadora Fátima Bezerra destacou neste sábado, 22, que "o município de Martins e o RN ganharão uma nova estrutura em apoio à atividade turística, que tem forte impacto em diversos setores da economia e alta capacidade de geração de empregos e renda. Além disso, a iniciativa do nosso Governo com este projeto contribui para a preservação ambiental e promove o desenvolvimento econômico e social sustentável".

Fátima acrescentou que a estruturação para o funcionamento da Unidade de Conservação permitirá, inclusive, sua utilização pelas escolas com aulas de campo dinâmicas e integradas à natureza.

O Ecoposto de Martins, assim como o de Tibau do Sul, denominado 'Mata da Pipa, inaugurado em junho último, abrigará a sede administrativa do órgão ambiental, base de apoio à pesquisa e monitoramento, sala de reuniões para o Conselho Gestor, ponto de visitação, promoção de ações de educação ambiental e estacionamento.

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA E AMBIENTAL

O MONA Cavernas de Martins está localizado em área de Importância Biológica e de Prioridade para Conservação extremamente alta para o bioma da Caatinga, segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Na área do MONA foram catalogadas 112 espécies de plantas e 189 espécies da fauna silvestre, sendo 84 espécies de aves; 13 espécies de anfíbios; 22 espécies de répteis; 14 espécies de morcegos; 16 mamíferos terrestres e 40 espécies de invertebrados.

A região é rica em afloramentos rochosos, inselbers e grutas, que compõem a paisagem regional.

A Casa de Pedra é a cavidade mais visitada, formada por material cárstico (tipo de relevo geológico caracterizado pela dissolução química das rochas), sendo a segunda maior caverna de mármore do Brasil, com 300 metros de área.

Os estudos realizados ampliaram o conhecimento das cavidades naturais de 25 para 92, sendo 78 cavernas e 14 abrigos, evidenciando o potencial da pesquisa espeleológica e arqueológica.