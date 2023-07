Quinta edição do Fequaju na Serra do Mel foi sucesso e movimentou a economia local

Durante três dias, a cidade de Serra do Mel se transformou em um verdadeiro cenário de encanto e animação com a realização do Festival de Quadrilhas Juninas, (Fequaju). O evento, promovido pela Prefeitura através das secretarias de Cultura e Turismo, trouxe uma festa repleta de tradição e alegria, que conquistou a todos os presentes.



O Fequaju, que aconteceu entre os dias 19 a 22, reuniu apaixonados pela cultura junina, moradores locais e visitantes das cidades circunvizinhas, criando um ambiente caloroso e festivo.



As noites foram aquecidas pela apresentação das quadrilhas juninas e pelo ritmo contagiante das bandas de forró, que se apresentaram em um palco especialmente decorado para receber os talentos nacionais e locais.



As tradicionais quadrilhas juninas, representantes da cultura nordestina, foram o ponto alto do evento. Coloridas e repletas de elementos típicos, encantaram o público com suas coreografias ensaiadas com esmero, destacando-se a originalidade e a dedicação de cada grupo participante.



A programação musical também brilhou no Fequaju, com bandas de forró que fizeram todos dançarem e cantarem ao som de sucessos antigos e atuais.



O público animado não economizou energia, aproveitando cada minuto da festa para celebrar a cultura nordestina e curtir ao máximo o clima festivo.



A presença expressiva de visitantes trouxe um significativo impacto econômico para a cidade, movimentando o comércio local.



"Estamos extremamente satisfeitos com o sucesso da quinta edição do Fequaju. A adesão do público foi surpreendente, e ver a nossa cultura sendo valorizada e compartilhada com tanta alegria nos enche de orgulho", declarou o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL).



Com a realização do Fequaju, a Prefeitura de Serra do Mel demonstra seu comprometimento em promover eventos que valorizem a cultura e proporcionem momentos de lazer e integração para toda a comunidade.



A expectativa para a próxima edição já é grande, certamente mantendo o sucesso e a tradição do festival que se tornou um verdadeiro marco no calendário cultural da cidade.



Enquanto o Fequaju 2023 chega ao fim, as memórias das danças, a música contagiante e a atmosfera de alegria permanecerão no coração de todos os participantes, deixando a certeza de que a cultura nordestina brilha com intensidade e que eventos como este são fundamentais para fortalecer as raízes de uma comunidade unida pelo amor e pela tradição.