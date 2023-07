Gestão de Raimundo Pezão conquista mais de R$ 20 milhões para Umarizal

Principal investimento foi conquistado junto ao Governo do Estado; Trata-se da Construção do IERN, orçado em 12 milhões. Esta obra está avançada. Outro grande investimento é a construção de uma creche, recursos destinado pelo mandato do deputado federal Benes Leocádio na ordem de R$ 3 milhões. Os investimentos, segundo destaca o prefeito Raimundo Pezão, só foi possível trazer para Umarial, porque as contas foram organizadas, colocados salários em dia. "Umarizal já e outra completamente diferente de quando assumir", destaca o gestor

O prefeito Raimundo Pezão e equipe bateram à porta do Governo do Estado, do Governo Federal e dos deputados e senadores, com projetos em mãos, pleiteando recursos para investir no município de Umarizal, que tem cerca de 10 mil habitantes e está localizado no Médio Oeste Potiguar. Dos recursos conquistados, destaca-se mais de R$ 15 milhões para educação.

Antes, porém, Raimundo Pezão teve que organizar as finanças, colocar salário dos servidores em dia e recuperar o crédito do município perante aos órgãos fiscalizadores. Recebeu o município com problemas graves e com dívidas. Depois que organizou as finanças, se começou a projetar e a buscar recursos nas esferas do Governo do Estado e do Governo Federal.





Enquanto buscava recursos em instâncias superiores, o prefeito Raimundo Pezão informa que investiu, com recursos próprios, na recuperação da sede da Prefeitura Municipal, em unidades de Saúde, buscou apoio para reforçar a segurança, trabalhou para apoiar o homem do campo, seja com poços tubulares, estradas ou com corte de terra no período do inverno.

Em Brasília e em Natal, a soma dos recursos conquistados para Umarizal, ultrapassa a casa dos R$ 20 milhões. Raimundo Pezão destaca que, além destes recursos que já estão sendo aplicados, chegaram outros através da CODEVASF, para asfalto de ruas, perfuração de poços e recuperação de estradas de acesso à zona rural.





Dos investimentos que estão sendo aplicados em Umarizal, destaca-se, pelo alcance social, a construção do Instituto Estadual de Educação Tecnológica (IERN), orçada em R$ 12 milhões. Obra do Governo Fátima Bezerra. Neste caso, as obras estão bem avançadas, nas margens da RN 117.

Outro grande investimento foi conquistado no mandato do deputado federal Benes Leocádio, para construir uma creche, orçada em R$ 3 milhões. Ainda na área de educação, mais de 1 milhão de reais para reformar a ampliar a Escola Municipal Tancredo Neves.

R$382.205,00

Pavimentação e iluminação da Rua 27 de Novembro e Avenida Rio Umari

Etapa: Encontra-se em final do processo licitatório

Origem dos Recursos: Ex-deputado Federal Walter Alves.

R$ 290.000,00

Etapa: Encontra-se em etapa final do processo licitatório

Construção de uma Areninha Potiguar

Origem dos recursos: mandato do ex-senador e hoje presidente da Petrobras Jean Paul Prates.

Valor: R$ 770 mil

Etapa: Em fase de aprovação de Projeto.

Reforma da quadra do Bairro Mutirão e complemento da Pavimentação da Rua Pedro Amorim.

Origem dos recursos: mandato do ex-senador Jean Paul Prates, que hoje é presidente da Petrobras.





Valor: R$ 290 mil

Etapa: Ordem de serviço emitida

Segunda etapa da pavimentação da Rua Santa Luzia

Origem dos recursos: Mandato do deputado federal Benes Leocádio

Valor: R$ 288 mil

Etapa: Ordem de serviço já emitida, aguardando empresa para início da obra

Pavimentação da Rua Santa Joana Darc no bairro Coahb e Avenida da Integração, bairro Caraíbas, fica nas margens da RN-117

Origem dos recursos: Mandato do ex-deputado Walter Alves

Valor: R$ 482.104,00

Etapa: Em fase de aprovação de projeto diante a CEF

Reforma do Mercado Público e Parque de Exposição de Animais e Melhorias da Feira Livre

Origem dos Recursos: Mandato ex ministro e agora senador Rogério Marinho.

R$ 150 mil

Investir em atividades culturais nas escolas do município

Origem dos recursos: Mandato da deputada federal Natália Bonavides

R$ 640 mil

Compra de ônibus escolares

Origem dos recursos:

Governo do Estado (R$ 320 mil)

Mandato do senador Styvenson Valentim (R$ 320 mil)

Valor: R$ 600 mil

Etapa: Projeto concluído, iniciando a fase de licitação.

Construção do Novo Cemitério de Umarizal

Origem dos recursos: mandato do deputado João Maia

R$ 250 mil

Construção de Galpão Industrial

Origem dos recursos: Mandado deputado federal Benes Leocádio

R$ 1.15 milhão

Reforma e ampliação da Escola Municipal Tancredo Neves

Origem dos recursos: Mandato do deputado federal Benes Leocádio

R$ 3 milhões

Construção da creche modelo:

Origem dos recursos: Mandato do deputado federal Benes Leocádio

R$ 12 milhões

Construir e equipar do IERN

Origem dos recursos: Governo do Estado

Total de recursos sendo investidos em Umarizal: 20.292.575,15