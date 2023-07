IPEM/RN fiscaliza balanças de pesagem de bagagens e de carga nos aeroportos de Mossoró e Natal. A verificação visa garantir a pesagem correta das bagagens e evitar prejuízo financeiro para o consumidor. Foram verificadas 73 balanças de pesagem de bagagens e de carga nos dois aeroportos , além de 22 bicos de combustível em Natal. Apenas uma balança apresentou irregularidade por peso acima do valor tolerado e dois bicos de combustível tiveram erro por pressão abaixo do permitido e por divergência nos valores apresentados na medição.

As equipes de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM-RN) realizaram, na última quinta-feira, a fiscalização de balanças e bicos de combustível no Aeroporto Internacional de Natal - Governador Aluízio Alves e de balanças no Aeroporto de Mossoró — Governador Dix-Sept Rosado.

Foram verificadas 73 balanças de pesagem de bagagens e de carga e 22 bicos de combustível. Apenas uma balança apresentou irregularidade por peso acima do valor tolerado e dois bicos de combustível tiveram erro por pressão abaixo do permitido e por divergência nos valores apresentados na medição.

De acordo com o diretor geral do IPEM/RN, Hugo Araújo. “O IPEM/RN está permanentemente realizando ações de fiscalizações, porém o consumidor também pode ficar atento no momento de fazer o check-in e a pesagem, verificando se na balança contém o Selo de Verificação do Inmetro com validade de 2023 ou 2024, que garante que o instrumento passou por todos os ensaios de pesagem e qualidade e não oferece nenhum tipo de prejuízo financeiro. Também deve-se observar se o visor da balança está zerado antes de posicionar a bagagem”, afirmou.

Caso o cidadão desconfie de alguma irregularidade em relação a balanças e bicos de combustível é possível denunciar e solicitar uma fiscalização por meio da Ouvidoria do órgão pelos seguintes contatos: ouvidoriaipem.rn@gmail.com ou pelo whatsapp (84) 3222.9079 e 98147-9433.