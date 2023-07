2ª Edição do Festival Gastronômico de Tibau promete grandes atrações para os dias de evento

Tibau se prepara para receber a segunda edição do Festival Gastronômico, um evento que promete unir sabores e músicas de qualidade em três dias de festividades. Com a programação oficial lançada, os organizadores revelaram as atrações que vão animar o público nos dias 28, 29 e 30 de julho.



A abertura do festival acontecerá na sexta-feira, 28 de julho, e contará apresentações de Henry Freitas, André Luvi, e a banda Robinzband. No sábado, 29, a festa continua com uma programação diversificada, com o sanfoneiro Waldonys, o cantor Felipão também subirá ao palco, e também haverá show da Banda Inala, e Alex do Acordeon, completando o repertório de artistas.



E para encerrar o II Festival Gastronômico de Tibau, no domingo, dia 30, a festa fica por conta de Vicente Nery, Nuzio Medeiros e a banda Chama as Meninas.



Além das atrações musicais, o Festival Gastronômico de Tibau contará com uma variedade de barracas e estandes de comida, trazendo o melhor da culinária local e regional para os visitantes.