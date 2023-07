Médicos do CRM defendem plano de carreira para médico no serviço público

Os médicos Marcos Lima e Manoel Nobre, membros do Conselho Regional de Medicina (CRM-RN), defende que seja aprovado e colocado em prática um projeto de lei criando a carreira do médico no serviço público estadual e municipal, para aumentar as chances de se ter médicos trabalhando nos pequenos municípios, em especial, na saúde preventiva da população.

Segundo Marcos, que é neurologista na região de Natal, e Manoel, que é obstetra em Mossoró, o plano de carreira para médicos do serviço público é um dos caminhos que levam o serviço médico aos pequenos municípios brasileiros. Mas existe outros fatores, que precisam serem considerados para que este serviço seja satisfatório, de qualidade.

O segundo destaca o médico Manoel Nobre, que é obstetra do Hospital Maternidade Almeida Castro, de Mossoró, é a inexistência de estrutura adequada de diagnóstica. “Na grande maioria das pequenas cidades, não existe estrutura para se fazer exames, que possa auxiliar o médico no diagnóstico adequado para salvar a vida do paciente”, destaca.

“Ocorre de eu estar de plantão no Hospital Maternidade Almeida Castro, e o colega médico entra em contato em desespero de uma cidade vizinha, porque lhe falta estrutura mínima até para fazer uma transferência de paciente. Muitas das vezes o próprio médico, deixa seu posto, e vem pessoalmente na ambulância com o paciente”, lembra Manoel Nobre.

Marcos Lima acrescenta que a proposta de aprovar um plano de carreira para o médico no serviço público, como já ocorre com o procurador e promotor de justiça, não é nova, mas nunca conseguiu atenção dos deputados e senadores. “É preciso que se observe a importância deste fator, mas sem esquecer o que destacou Dr. Manoel Nobre”, diz.

Marcos Lima e Manoel Nobre concederam entrevista aos jornalistas Cezar Alves e Carla Albuquerque no programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, da Difusora de Mossoró, nesta terça-feira, dia 25 de julho de 2023. São candidatos à reeleição como membros do CRM-RN, que deve realizar eleições online nos próximos dias 14 e 15 de agosto.

Falaram sobre a necessidade do revalida, do combate ao exercício ilegal de medicina feito em parceria com a Polícia Federal, o trabalho pioneiro no Brasil do CRM-RN, que resultou na reabertura do Hospital Maternidade Almeida Castro e na instalação de 180 leitos de UTI nas principais regiões polos do Rio Grande do Norte, por intervenção judicial.

Esforço realizado pelo CRM-RN que resultou em centenas de vidas salvas a cada ano em diversas regiões do Estado. Os serviços de saúde não estão bons, mas estariam piores se não fosse o trabalho realizado pelo jurídico do CRM junto a Justiça Federal, do Trabalho e também do Rio Grande do Norte, para assegurar um direito básico ao cidadão: saúde.