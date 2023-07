Prefeitura de Grossos promove mutirão de vacinação contra Meningite nas escolas

Com o objetivo de evitar casos de meningite meningocócica no município, a prefeitura de Grossos deu início nesta quarta-feira (26), ao mutirão de vacinação contra meningite nas escolas. A primeira escola contemplada foi a Escola Estadual Professor Manoel João.



A vacina meningocócica ACWY, que previne a meningite e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y, está disponível para adolescentes de 11 a 19 anos em todos os municípios do Rio Grande do Norte até 31 de julho. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu no início deste mês uma Nota Informativa recomendando a todos os municípios do RN que ampliassem a oferta da vacina para esta faixa etária.



“Adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade, por isso a importância da imunização no público escolar. Vamos levar a vacina de forma itinerante nas escolas para atingir o maior número de vacinados”, explicou a coordenadora de imunização, Luedja Moura.



Além do mutirão nas escolas, a vacina Meningo acwy também está disponível de segunda a sexta-feira na UBS Ana Maria Gonçalves das 07h ás 11h e das 13h ás 16h.



De acordo com o cronograma da secretaria municipal de saúde, nesta quinta-feira (27) o mutirão acontecerá na Escola Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira (28), na Escola Maria do Livramento na comunidade de Barra e na Escola Estadual Coronel Solon.