Quatro bairros de Mossoró estão com abastecimento de água reduzido; Caern diz que investe em melhorias no poço 11

O portal Mossoró Hoje procurou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) que afirmou que afirmou que o poço 11 que abastece os bairros Abolição I e II, além de parte do Santo Antônio e do Santa Delmira,, apresentou falhas no revestimento interno, sendo necessária, executar a limpeza na parte subterrânea do mesmo. A Caern disse ainda que está executando melhoria operacional no poço. Segundo a companhia, estão sendo investidos R$ 455 mil na operação. Para atender os bairros, a Caern fez interligações em tubulações, mantendo o envio de água nestas áreas. A previsão de conclusão, será no final da tarde do sábado (29) sendo necessárias 48 horas para normalização.