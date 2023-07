Conta de energia segue sem cobrança extra no mês de agosto, informa a Aneel. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu nesta sexta-feira (28/) que a bandeira tarifária para o mês de agosto será verde, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores brasileiros. A medida se deve, segundo a agência, devido às condições favoráveis de geração no país. A bandeira segue verde desde abril de 2022 e a expectativa da Agência é que esse cenário seja mantido até o final do ano.

FOTO: REPRODUÇÃO/ANEEL