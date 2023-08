Conselho aprova destituição de Ludimila Oliveira do cargo de reitora da UFERSA

A decisão do Conselho Universitário foi tomada na tarde desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. Foram 19 votos pela destituição e 3 abstenções. Consideraram, para votar, a decisão do reitor da UFRN, cassando o título de doutora de Ludimila devido a um suposto plágio em sua tese de doutorado defendido em 2011. O processo segue agora para o Ministro Camilo Santana, da Educação, em Brasília – DF, a quem compete afastar ou não. Outro lado: Ludimila Oliveira diz que não plagiou tese de doutorado e que está vítima de um complô por questões ideológicas. Quanto a decisão do Conselho, afirmou que a questão está judicializada e que só sai da cadeira de reitora quando for dada a última palavra.