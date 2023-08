Na volta do recesso parlamentar, deputada Isolda avalia atuação do primeiro semestre de 2023

Nesta terça, 01/08, a deputada estadual Isolda retorna aos trabalhos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte após o período de recesso parlamentar, reafirmando seu compromisso com o povo potiguar e destacando os avanços alcançados no primeiro semestre do ano.

A atuação da deputada Isolda na Assembleia foi marcada por conquistas importantes para a sociedade do RN. Entre as principais ações, ela destaca a atuação para a aprovação do piso salarial dos professores e professoras do estado.

Além disso, a parlamentar desempenhou um papel essencial no combate à violência nas escolas, promovendo debates e proposições que resultaram na aprovação de uma lei para enfrentar essa questão preocupante, visando proporcionar um ambiente educacional seguro e saudável para os estudantes potiguares.

A deputada também se destacou pela luta em favor da Petrobras, empresa estratégica para o RN. Sua defesa intransigente da estatal visa garantir a manutenção dos investimentos e empregos gerados pela indústria do petróleo no estado, bem como a preservação dos recursos naturais e da soberania energética.

No âmbito das mobilizações, a campanha pela duplicação da BR 304 ganhou força e despertou o engajamento da população potiguar. Isolda ressalta, “continuaremos lutando para que essa obra tão relevante se concretize e contribua para a segurança viária e o desenvolvimento econômico da região e de todo o estado”.

Na área da educação, a deputada Isolda também reforçou o compromisso com a juventude do estado, dando continuidade ao cursinho popular dona Militana, em Natal, e iniciando o cursinho popular dona Clinária, em Mossoró. Essas iniciativas buscam ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior e preparar os jovens para os desafios do ENEM.

Agora, com o olhar voltado para o segundo semestre de 2023, a deputada reafirma sua determinação em “construir processos participativos que mobilizem a sociedade em torno de pautas que impactem positivamente a vida dos potiguares.”.