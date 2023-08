Agosto Dourado: a importância da campanha que incentiva a amamentação. A campanha, que visa a conscientização sobre o aleitamento materno, se estenderá até o próximo dia 07 de agosto, segundo a coordenadora do Banco de Leite de Mossoró, Patricia Mineli. "É necessário que todas as mães saibam da importância do leite materno para seus bebês, pelo menos durante os primeiros seis meses de vida", disse Patrícia. Além de amamentar seus filhos, as mães também podem doar o leite materno. O alimento, rico em vitaminas A, C, D, E, K e complexo B, é fundamental para auxiliar no desenvolvimento de bebês prematuros e/ou de baixo peso que estão internados nas UTIs Neonatais; saiba mais.

Nesta terça-feira, (1º), o Banco de Leite Humano de Mossoró deu início à campanha "Agosto Dourado", mês de conscientização sobre o aleitamento materno. A campanha se estenderá até o próximo dia 07 de agosto, segundo a coordenadora do Banco de Leite de Mossoró, Patricia Mineli.

"É necessário que todas as mães saibam da importância do leite materno para seus bebês, pelo menos durante os primeiros seis meses de vida", disse Patrícia.

Ela acrescentou ainda que o leite materno contribui para o combate a várias doenças, como hipertensão e problemas cardíacos nos bebês, e ainda ajuda as mães a se recuperarem mais rapidamente no pós-parto.

Segundo a Fiocruz, as taxas de aleitamento materno estão crescendo no país, mas muitas pessoas ainda não sabem da importância de amamentar as crianças até, ao menos, os dois anos de vida. E é para informar mães e pais sobre essa necessidade que esse mês é celebrado.

Além de amamentar seus filhos, as mães também podem doar o leite materno. O alimento, rico em vitaminas A, C, D, E, K e complexo B, é fundamental para auxiliar no desenvolvimento de bebês prematuros e/ou de baixo peso que estão internados nas UTIs Neonatais.

No Hospital Maternidade Almeida Castro em Mossoró, que é onde fica o principal posto de coleta de leite materno, nascem em média 1.800 bebês prematuros e com baixo peso, o que corresponde a 20% dos partos realizados no município.

Segundo dados da própria maternidade, Mossoró tem uma demanda de consumo de aproximadamente 800 litros de leite materno, mas só consegue doações de cerca de 350 litros, daí a necessidade e conscientização para doação de leite.

Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano, basta realizar os exames de sangue solicitados para confirmar se está apta a doar. A coleta do leite materno na Maternidade Almeida Castro é realizada pelo Programa Bombeiro Amigo do Peito, em parceria com o Banco de Leite.

https://mossorohoje.com.br/noticias/34968-bombeiro-amigo-do-peito-passara-a-realizar-coleta-de-leite-materno-em-mossoro

Este ano, o Sindicato dos Bancários de Mossoró será parceiro da campanha "Agosto Dourado", ajudando no trabalho de conscientização sobre amamentação, doação de leite materno e arrecadação de vidros de café solúvel, onde o leite materno doado é acondicionado.

As mães que precisarem de orientação sobre amamentação e doação de leite materno podem procurar o Banco de Leite, localizado no Hospital da Mulher de Mossoró, que fica perto do Campus Central da UERN, e/ou o posto de coleta de leite localizado no Hospital Maternidade Almeida Castro, que fica na praça dos hospitais, no Centro de Mossoró.